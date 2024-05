POL-HI: Emmerke - Zeugenaufruf zu mehrfacher Sachbeschädigung

Hildesheim (ots) - Nettlingen (web) - Am Freitag, 24.05.2024, zw. 20:15 Uhr und 23:00 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer beim Ein-/ Ausparken oder beim Wenden mit seinem KFZ einen geparkten Pkw in der Straße Landwehr. Der beschädigte Pkw stand dabei vor dem Landhotel Hamburger Hof, auf dem dortigen Parkplatz. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der unbekannte Täter von der Unfallstelle. Am geparkten Pkw ...

