Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Unfallflucht unter Alkoholeinfluss - Verursacher nach Fahndung ermittelt ++ Zeugen melden Trunkenheitsfahrt ++ Unfallflucht vor Arztpraxis - Polizei sucht Zeugen ++

Rotenburg (ots)

Unfallflucht unter Alkoholeinfluss - Verursacher nach Fahndung ermittelt

Sottrum. Mit mehr als 2,5 Promille hat ein 55-jähriger Autofahrer am Dienstagabend in der Bergstraße zwei geparkte Autos angefahren und ist dann von der Unfallstelle geflüchtet. Zeugen hatten der Rotenburger Polizei gegen 20.30 Uhr berichtet, dass ein bis dahin unbekannter Fahrer eines Kleinwagens zunächst mit einem geparkten BMW und im weiteren Verlauf einem Smart kollidiert sei. Der Verursacher habe sofort Gas gegeben und sei mit hoher Geschwindigkeit davongefahren. Die Zeugen konnten das Kennzeichen des flüchtigen Fahrzeugs ablesen. Mit dieser Information fuhr ein Streifenteam der Rotenburger Polizei zur Halteranschrift. Das Unfallfahrzeug konnten die Beamten dort nicht finden. Im Rahmen der anschließenden Fahndung wurde der beschädigte Kleinwagen an der Kreisstraße 201 zwischen Reeßum und Taaken aufgefunden. Der 55-jährige Halter saß leichtverletzt auf dem Fahrersitz seines Wagens. Er räumte den Unfall sofort ein. Der Mann stand deutlich unter Alkoholeinwirkung. Da nicht auszuschließen war, dass er nach seiner Flucht noch Alkohol getrunken hatte, musste er später zwei Blutproben abgeben. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der 55-jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Den Sachschaden bei dem Unfall schätzt die Polizei auf mehrere tausend Euro. Außer dem Unfallfahrer wurde niemand verletzt.

Zeugen melden Trunkenheitsfahrt

Zeven/Elsdorf. Besorgte Verkehrsteilnehmer haben der Zevener Polizei am Donnerstagabend von einem Autofahrer berichtet, der sehr unsicher und zum Teil in Schlangenlinien von Zeven über die L 131 in Richtung Elsdorf unterwegs sei. Eine Streifenbesatzung konnte das von den Zeugen beschriebene Fahrzeug kurz nach der Meldung in Elsdorf stoppen. Bei der Verkehrskontrolle stellte sich schnell heraus, dass die Meldenden die Situation völlig richtig eingeschätzt hatten. Der Fahrer stand deutlich unter Alkoholeinwirkung. Das bestätigte auch ein Atemalkoholtest mit einem Ergebnis von knapp 2 Promille. Der 53-Jährige musste eine Blutprobe, seinen Führerschein und auch die Fahrzeugschlüssel abgeben.

Junger Biker unter Drogenverdacht

Rotenburg. Vermutlich unter dem Einfluss von Cannabis und Amphetaminen ist ein 18-jähriger Biker am Donnerstagvormittag in eine Verkehrskontrolle der Rotenburger Polizei geraten. Die Beamten waren gegen 10.30 Uhr in der Otto-von-Guericke-Straße auf sein Leichtkraftrad aufmerksam geworden. Im Gespräch mit dem 18-Jährigen bemerkten sie Anzeichen, die auf Rauschgiftkonsum hindeuteten. Ein Urintest bestätigte diesen Eindruck. Der junge Mann legte den Polizisten ein Rezept für ein möglicherweise amphetaminhaltiges Medikament vor. Das Ergebnis einer Blutprobe wird zeigen, welche Wirkstoffe der Biker tatsächlich in seinem Blut hatte.

Unfallflucht vor Arztpraxis - Polizei sucht Zeugen

Bremervörde. Nach einer Unfallflucht in der Gnarrenburger Straße sucht die Bremervörder Polizei nach möglichen Zeugen. Ein 39-jähriger Mann hatte seinen blauen VW Passat gegen 15 Uhr dort geparkt, um ein Rezept aus der Arztpraxis von Dr. med. Agnes Müller abzuholen. Als der Mann nach kurzer Zeit zum Fahrzeug zurückkam, stellte er fest, dass der linke Außenspiegel seines VW abgefahren worden war. Vom Unfallverursacher fehlte jede Spur. Hinweise bitte an die Bremervörder Polizei unter Telefon 04761/7489-0.

21-jähriger Biker bei Unfall verletzt

Bülstedt. Bei einem Verkehrsunfall auf der K 128 zwischen Vorwerk und Wilstedt ist am Donnerstagabend ein 21-jähriger Motorradfahrer verletzt worden. Eine 19-jährige Fahranfängerin hatte gegen 18.45 Uhr mit ihrem Opel Astra von der Kreisstraße nach links auf den Vorplatz einer Kiesgrube abbiegen wollen. Dabei übersah sie vermutlich die KTM des entgegenkommenden Bikers. Bei der Kollision zog sich der junge Mann leichte Verletzungen zu.

Unehrlicher Finder

Rotenburg. Ein 76-jähriger Rotenburger hat Anfang der Woche sein Portemonnaie mit Bargeld und Dokumenten auf dem Weg vom Edeka-Markt an der Harburger Straße bis zu sich nach Hause verloren. Am Donnerstag fand der Mann die verlorene Geldbörse in seinem Briefkasten. Das Geld, sechs 50-Euro-Scheine, hatte vermutlich der unehrliche Finder zuvor herausgenommen. Die Polizei ermittelt jetzt wegen einer Fundunterschlagung.

Kollision auf dem Radweg - 36-jährige E-Bikerin verletzt

Abbendorf. Bei einem Verkehrsunfall an der L 131 zwischen Hetzwege und Abbendorf ist am Donnerstagnachmittag eine 36-jährige E-Bikerin verletzt worden. Die Frau war gegen 17.30 Uhr auf dem Radweg an der Landesstraße unterwegs, als sie vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit mit einem entgegenkommenden, 74-jährigeren Radfahrer kollidierte. Die Unfallverursacherin zog sich leichte Verletzungen an ihrer Hand zu.

Zu schnell durch die Kurve - 31-Jährige bei Unfall verletzt

Ohrel. Bei einem Verkehrsunfall auf der K 118 zwischen Malstedt und Ohrel ist am Donnerstagvormittag eine 31-jährige Autofahrerin verletzt worden. Die Frau war gegen 9.45 Uhr mit ihrem VW Touran auf der Kreisstraße in Richtung Ohrel unterwegs, als ihr Fahrzeug im Anschluss an eine Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der VW überfuhr im Seitenraum zunächst zwei Leitpfosten und kollidierte auf der rechten Fahrzeugseite mit einem Straßenbaum. Mit leichten Verletzungen wurde die Fahrerin im Rettungswagen in die OsteMed Klinik nach Bremervörde gebracht. An ihrem Fahrzeug entstand ein Schaden von etwa siebentausend Euro.

