Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Unfallflucht auf dem Combi-Parkplatz - Polizei bitte um Hinweise ++

Rotenburg (ots)

Visselhövede. Nach einer Unfallflucht, die sich bereits am vergangenen Freitag, den 31.08. 24, auf dem Combi-Parkplatz ereignet hat, suchen die Beamten der Polizeistation Visselhövede nach möglichen Zeugen des Vorfalls. Im Verlauf des Tages soll ein noch unbekanntes Fahrzeug, eine in einer Parkbox in der Nähe der Zufahrt Wiesenstraße geparkte grün-weiße Kawasaki angefahren und umgekippt haben. Dadurch entstand an dem Leichtkraftrad ein ärgerlicher Schaden. Der Unfallverursacher kümmerte sich nicht darum und fuhr fort. Hinweise bitte unter Telefon 04264/95908-0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell