Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 07.06.2024 mit einem Bericht aus dem Stadtkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn-Horkheim: Fahrzeugbrand

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde gegen 01:15 Uhr der Brand eines Pkw in der Hollandstraße mitgeteilt. Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr konnte der Brand unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Der Pkw Opel brannte aus. Ein nebenstehender Pkw Ford wurde in Mitleidenschaft gezogen. Personen wurden nicht verletzt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 10.000 Euro. Die Brandursache ist bislang unklar. Nach den ersten Erkenntnissen dürfte vermutlich ein technischer Defekt brandursächlich gewesen sein. Das Polizeirevier Heilbronn hat die Ermittlungen zum Brandgeschehen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell