POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 06.06.2024 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 06.06.2024 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Neckarzimmern: Besitzer von Mischlingshündin gesucht

Polizeibeamte fingen am Mittwochabend zusammen mit zwei weiteren Personen eine freilaufende Mischlingshündin in Neckarzimmern ein. Ein Mann meldete gegen 20.40 Uhr einen schwarzen gepflegten Hund, der auf dem Feldweg nahe der Kreisstraße 3946 unterwegs war. Zusammen mit den Polizisten und einer Fußgängerin wurde der Hund eingefangen und anschließend in ein Tierheim gebracht. Es handelt sich um eine circa 55 Zentimeter große Mischlingshündin mit schwarzem Fell, welche einen weißen Fleck vorne auf der Brust hat (siehe Foto). Die Hündin trug ein olivgrünes und ein weißes Halsband. Der Halter konnte bislang nicht ermittelt werden und wird gebeten, sich beim Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 zu melden.

Mosbach: Fahrradfahrer mit Kind zusammengestoßen

Leichte Verletzungen erlitt eine 5-Jährige am Mittwochabend in Mosbach, als sie mit einem Fahrradfahrer kollidierte. Der 36-jährige Zweiradlenker war gegen 18 Uhr auf dem Erlenweg in Richtung Herrenwiesenstraße unterwegs. Zeitgleich querte das Mädchen die Fahrbahn und dabei auch den Fahrweg des 36-Jährigen. Die 5-Jährige wurde durch das Fahrrad erfasst und zu Boden geschleudert. Sie erlitt leichte Verletzungen. Ein Atemalkoholtest beim Fahrradfahrer ergab einen Wert von 0,4 Promille. Der Mann muss nun mit einer Anzeige rechnen.

