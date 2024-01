FW Flotwedel: Jahreshauptversammlung der Ortsfeuerwehr Oppershausen - Karl-Heinz Wedeking für 70-jährige Mitgliedschaft geehrt

Feuerwehr Flotwedel

Jahreshauptversammlung der Ortsfeuerwehr Oppershausen - Karl-Heinz Wedeking für 70-jährige Mitgliedschaft geehrt

Am vergangenen Freitag, den 12. Januar 2024 hielt die Ortsfeuerwehr Oppershausen ihre diesjährige Jahreshauptversammlung ab, welche um 20:00 Uhr durch Ortsbrandmeister Hendrik Marwedel eröffnet werden konnte. Besonders freute Marwedel sich an diesem Abend Hermann Schulz, den allgemeinen Vertreter des Samtgemeinde Bürgermeisters Frank Böse, Sascha Engel als zweiten stellvertretenden Gemeindebrandmeister und Marcel Neumann in seiner Funktion als Pressewart der Freiwilligen Feuerwehr Flotwedel begrüßen zu dürfen.

Das vergangene Jahr war während des normalen Einsatzgeschehens geprägt von neun Einsätzen, darunter fünf Brände und vier technische Hilfeleistungen. Hinzu kamen zahlreiche Einsätze im Rahmen der Hochwasserlage rund um den Jahreswechsel. Insgesamt wurden hier 1916 Stunden Einsatzdienst geleitet. Hinzu kam 1515 Dienststunden, die in den Dienstabenden, welche in zwei Gruppen absolviert werden, abgeleistet.

"In der Kinderfeuerwehr zählen wir stolze 33 Mitglieder, während sich 37 Kameraden im aktiven Dienst engagieren. Die Ehrenabteilung verzeichnet eine Zahl von 17 Mitgliedern.", so Ortsbrandmeister Marwedel in seinem Bericht hinsichtlich der aktuellen Mitgliederstände. Des Weiteren kann die Ortsfeuerwehr laut Marwedel auf die Unterstützung von 114 fördernden Mitglieder zählen, von denen einige nach der Hochwasserlage in den aktiven Dienst übergetreten sind. Die Feuerwehrkapelle ist mit 35 Mitgliedern vertreten. Besonders beeindruckt zeigten sich die Anwesenden zudem von der Leistung der Feuerwehrmusik, die im vergangenen Jahr satte 3376 Stunden bei 68 verschiedenen Veranstaltungen erbracht hat.

Die Kinderfeuerwehr, welche im Jahr 2024 ihr 10-jährigens Bestehen feiert, konnte laut Kinderfeuerwehrwartin Sandra Reebs 17 neue Mitglieder dazu gewinnen. Die Dienste finden in zwei Gruppen statt und ziehen Mitglieder aus der gesamten Samtgemeinde Flotwedel sowie aus Lachendorf und Celle an. Die Teilnahme am "Spiel ohne Grenzen", der Abnahme des Brandflohs und weiteren Veranstaltungen ist auch in diesem Jahr geplant.

Im Anschluss an die Berichte der Funktioner gab der zweite stellvertretende Gemeindebrandmeister Sascha Engel einen Ausblick über das Dienst- und Einsatzgeschehen des vergangenen Jahrs. Hierbei ging er unter anderem auf die knapp 105 Einsätze im vergangenen Jahr, darunter 27 Brandeinsätze, 50 technische Hilfeleistungen, 22 sonstige Einsätze und einen Einsatz im Rahmen der Kreisfeuerwehrbereitschaft ein. Zusätzlich wurden 62 nachbarschaftliche Löschhilfen geleistet. Hinsichtlich dieser Einsatzzahlen wies Engel die Anwesenden jedoch darauf hin, dass diese Zahlen auf Basis des Standes von Anfang Dezember generiert wurden. Zahlreiche Einsätze aufgrund der Hochwasserlage sowie drei weitere Brandeinsätze seien noch nicht in der Statistik erfasst.

Anschließend konnten Engel und Marwedel zudem einige Ehrungen und Beförderungen aussprechen. Nach erfolgreicher Teilnahme an den erforderlichen Lehrgängen konnten hierbei Andreas Weßolleck und Carl Beckmann zum Feuerwehrmann und Patrick Michel zum Löschmeister befördert werden.

Für ihre langjährige Mitgliedschaft erhielten folgende Personen besondere Ehrungen: Rene Bischoff wurde das Ehrenzeichen des Landkreises Celle für 25 Jahre verliehen, während Bernhard Schael und Karl-Heinz Wedeking mit dem Ehrenzeichen des Landesfeuerwehrverbandes für 50- bzw. 70-jährige Mitgliedschaft ausgezeichnet wurden. Musiker Sebastian Schrader erhielt eine Ehrung des BDMV für sein 10-jähriges Engagement im Feuerwehrmusikwesen.

Bevor Marwedel die Sitzung, welche durch die Feuerwehrkapelle musikalisch begleitet wurde, um 23:00 Uhr beendete, dankte er den Mitgliedern des Kommandos sowie dem Oberfeuerwehrmann Heiko Cammann für die geleistete Arbeit im vergangenen Jahr mit einem kleinen Präsent. Ebenso ließ er den bisher kommissarisch eingesetzten Schrift- und Pressewart der Ortsfeuerwehr Oppershausen, Maik Mengel, durch die Anwesenden offiziell wählen und somit für sein Amt bestätigen.

