Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 06.06.2024 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Niedernhall: Aggressive Bettler vor Einkaufszentrum unterwegs - Geschädigte gesucht

Ein 27-jähriger Mann und eine 31-jährige Frau sprachen am Mittwochnachmittag auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in Niedernhall mehrfach Kunden an und baten unter Vorhalt eines Bettelbriefs um Geld oder Einkäufe. Gegen 14.40 Uhr wurde die Polizei darüber informiert, dass das Paar kurz zuvor gekaufte Ware gegen Bargeld umtauschen wollte. Nach bisherigen Erkenntnissen konnten sie eine Frau dazu überreden, ihnen Drogerieartikel im Wert von knapp über 27 Euro zu kaufen. Da die Beiden jedoch vielmehr an Bargeld, als an der Ware interessiert waren, gingen sie im Anschluss direkt in den Drogeriemarkt um die Ware wieder zurückgeben. Die Polizei Künzelsau sucht nun die Frau oder den Mann welche die Einkäufe für das Paar tätigte. Er oder sie wird gebeten, sich unter der Rufnummer 07940 9400 beim Polizeirevier zu melden.

Bretzfeld: Kaffeemaschine gerät in Brand

Der technische Defekt einer Kaffeemaschine führte am Mittwochmorgen zu einem größeren Feuerwehreinsatz in einem Bretzfelder Pflegeheim. Kurz vor 8 Uhr fing das Gerät in einem Aufenthaltsraum der Einrichtung in der Bitzfelder Straße Feuer. Durch die Feuerwehr konnte der Brand rasch gelöscht werden. Am Gebäude entstand dennoch ein Schaden von etwa 50.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Mulfingen: Unbekannte entsorgen Altreifen auf Parkplatz - Zeugen gesucht

Nachdem ein bislang Unbekannter Altreifen auf einem Parkplatz bei Mulfingen entsorgte, sucht die Polizei Zeugen. Der Täter oder die Täterin luden die drei abgefahrenen Reifen im Zeitraum zwischen Sonntag und Mittwoch auf einem Parkplatz an der Landesstraße 1020 beim Werteichenplatz ab. Hinweise nimmt die Polizei Künzelsau unter der Rufnummer 07940 9400 entgegen.

Öhringen: Lkw drängt Pkw von der Straße ab - Zeugin gesucht

Bei einem Überholvorgang zwischen Unterohrn und Öhringen kam es am Mittwochnachmittag zur Kollision zwischen einem Lkw und einem Auto. Gegen 13.29 Uhr setzte 41-jährige Fahrer eines Mercedes auf der Neuenstädter Straße zwischen dem Ortsausgang Unterohrn in Fahrtrichtung des Kreisverkehrs zum Überholvorgang eines Lkw an. Während des dem Pkw fast am Lkw vorbei war, zog dessen der 43-jähriger Fahrer plötzlich nach links und drängte den Mercedesfahrer in den Grünstreifen. Hierbei soll es auch zu einer leichten Berührung der beiden Fahrzeuge gekommen sein. Nachdem der Pkw-Fahrer den Überholvorgang trotzdem beenden konnte, hielt er vor dem Lkw an und es kam zu einer kurzen Diskussion. Der Brummifahrer stieg im Anschluss jedoch wieder in sein Fahrzeug und fuhr weiter, ohne sich um die Schadenregulierung zu kümmern oder auf das Eintreffen der Polizei zu warten. Der Unfall konnte angeblich von einer Frau in einem weißen Pkw beobachtet werden. Diese wird gebeten, sich unter der Rufnummer 07941 930 beim Polizeirevier Öhringen zu melden.

