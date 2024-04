Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Polizei blitzt an Schulen und Kindertagesstätten

Kaiserslautern / Westpfalz (ots)

Nach den Osterferien nahmen Kontrollteams der Zentralen Verkehrsdienste des Polizeipräsidiums Westpfalz vor Schulen und Kindertagesstätten Temposünder ins Visier. Eine Woche lang, vom 8. bis 12. April 2024, führten die Einsatzkräfte in der Westpfalz Geschwindigkeitsmessungen durch. An zehn Stellen überwachten sie die Einhaltung des vorgeschriebenen Tempolimits und kontrollierten 4.604 Fahrzeuge. Insgesamt ahndeten die Ordnungshüter 360 Verstöße. Auf die verantwortlichen Fahrer kommen Verwarnungs- oder Bußgelder zu. Ein Fahrverbot wurde bei keiner Überschreitung fällig. Nach Rückmeldung der Verkehrskräfte kam die Aktion bei Anwohnern und Eltern gut an, sie berichteten über viele positive Gespräche. Die Polizei kündigte an, die Aktion zu wiederholen. |erf

