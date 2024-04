Polizei Hamburg

POL-HH: 240402-2. Zeugenaufruf nach Raub auf Elektronikgeschäft in Hamburg-Eidelstedt

Hamburg (ots)

Tatzeit: 28.03.2024, 19:00 Uhr; Tatort: Hamburg-Eidelstedt, Alte Elbgaustraße

Nachdem am Donnerstagabend eine unbekannte Person ein Geschäft überfallen und mehrere Mobiltelefone gestohlen haben soll, bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach den bisherigen Erkenntnissen soll ein Mitarbeiter des Elektronikgeschäftes dieses zum Feierabend verlassen haben und wurde am Ausgang von einem unbekannten Täter unvermittelt angegriffen. Die unbekannte Person soll den 20-jährigen Mitarbeiter in die Geschäftsräume gedrängt und mehrere Mobiltelefone entwendet haben. Anschließend flüchtete die Person in unbekannte Richtung.

Der Gesuchte kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - dunkle Jacke und darunter eine helle Kapuzenjacke - dunkle Hose mit hellem seitlichen Streifen

Der Kriminaldauerdienst (LKA 26) übernahm vor Ort die ersten Ermittlungen, die nun vom örtlich zuständigen Raubdezernat der Region Eimsbüttel (LKA 134) fortgeführt werden.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu dem Gesuchten und zur Tat geben können, sich unter der Rufnummer 040/4286-56789 oder an einer Polizeidienststelle zu melden.

Wen.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell