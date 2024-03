Polizei Hamburg

POL-HH: 240327-2. Zeugenaufruf nach Einbruchdiebstahl in ein Juweliergeschäft in Hamburg-Eimsbüttel

Hamburg (ots)

Tatzeit: 27.03.2024, 02:30 Uhr; Tatort: Hamburg-Eimsbüttel, Osterstraße

Nachdem Dienstagnacht mehrere Personen in ein Schmuckgeschäft im Stadtteil Eimsbüttel eingebrochen sind, bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach den bisherigen Erkenntnissen sollen zwei unbekannte Täter die Scheibe eines Juweliers eingeschlagen und sich dadurch Zutritt zu den Geschäftsräumen verschafft haben. Die männlichen Täter sollen kurz darauf in Richtung Rombergstraße geflüchtet sein. Hier soll mindestens eine weitere Person in einem silbernen Auto gewartet haben und anschließend gemeinsam mit den Tätern in unbekannte Richtung geflüchtet sein. Ob die Unbekannten Diebesgut erlangt haben, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen durch alarmierte Einsatzkräfte der Polizei führten nicht zum Antreffen tatverdächtiger Personen.

Zwei der Gesuchten können wie folgt beschrieben werden:

- männlich - circa 25 Jahre - dunkle Kleidung

Die Ermittlungen werden vom örtlich zuständigen Einbruchsdezernat (LKA 132) geführt und dauern an.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu den Gesuchten und zur Tat geben können, sich unter der Rufnummer 040/4286-56789 oder an jeder Polizeidienststelle zu melden.

Wen.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell