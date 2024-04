POL-PPWP: Bei Kontrolle Drogen sichergestellt

Kaiserslautern (ots) - Für Aufsehen sorgten am späten Donnerstagabend zwei Kinder im Asternweg. Der Grund war ein Feuerwerk, das die beiden in einem Mehrfamilienhaus zündeten. Neben mehreren Böllern, die das Duo in einen Flur und durch ein offenstehendes Fenster warf, starte es im Eingangsbereich auch eine so genannte "Feuerwerksbatterie". Hierbei entstanden Schäden an Teppichen und an der Decke des Hausflurs. Durch den Rauch lösten auch die Feuermelder aus. Laut ...

