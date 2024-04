Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Kinder zünden Feuerwerk

Kaiserslautern (ots)

Für Aufsehen sorgten am späten Donnerstagabend zwei Kinder im Asternweg. Der Grund war ein Feuerwerk, das die beiden in einem Mehrfamilienhaus zündeten. Neben mehreren Böllern, die das Duo in einen Flur und durch ein offenstehendes Fenster warf, starte es im Eingangsbereich auch eine so genannte "Feuerwerksbatterie". Hierbei entstanden Schäden an Teppichen und an der Decke des Hausflurs. Durch den Rauch lösten auch die Feuermelder aus. Laut Augenzeugen war einer der Jungs zirka acht Jahre alt, etwa 1,50 Meter groß und hatte mittellange blonde Haare. Er trug kurze blauen Hosen, ein weißes Sporttrikot und orangene Fußballschuhe. Der ältere der beiden soll ungefähr elf Jahre alt und etwa 1,60 Meter groß ein. Er hatte eine pummelige Figur und trug einen schwarzen Kapuzenpullover sowie blaue Jeans. Zeugen, denen die Kinder aufgefallen sind oder die Hinweise zur Identität des Duos geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 bei der Polizei in Kaiserslautern zu melden. |kfa

