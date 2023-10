Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Polizei findet vermissten Mathis

Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Saarbrücken (ots)

Seit Montagabend (02.10.2023) gegen 18:30 Uhr wurde der fünfjährige Mathis vermisst. Er ist bei einem Spielplatzbesuch mit seiner Familie verschwunden (s. Pressemitteilung vom 02.10.2023, 20:56 Uhr, PI Saarbrücken-Stadt und vom 03.10.2023, 15:14 Uhr, Landespolizeipräsidium Saarland).

Die seit letztem Montag andauernden Suchmaßnahmen fanden sowohl zu Land, zu Wasser und aus der Luft statt. Das sukzessiv über die Tage erweiterte Suchgebiet erstreckte sich vom Ort des Verschwindens entlang der Saar bis hin zum Saarbrücker Innenstadtbereich. Bürgerinnen und Bürger, aber auch der Saarbrücker Einzelhandel waren dazu aufgerufen, nach dem vermissten Kind Ausschau zu halten und die Polizei bei jedwedem Hinweis zu kontaktieren.

Am heutigen Montagmorgen entdeckte eine Passantin einen leblosen Körper in der Saar in Höhe der Malstatter Brücke in Saarbücken. Im Rahmen sofort eingeleiteter Bergungsmaßnahmen durch Einsatzkräfte der Wasserschutzpolizei und der Taucherstaffel des Landespolizeipräsidiums konnte eine leblose Person aus dem Wasser geborgen werden. Hierbei handelt es sich um den seit letzter Woche vermissten Fünfjährigen.

Eine Obduktion soll nun die Todesursache klären.

Die eigens für das Verschwinden des Jungen eingerichtete 12-köpfige Ermittlungsgruppe (EG) "Spielplatz" wird in den kommenden Tagen und Wochen die Hintergründe, die zum Verschwinden und schließlich zum Tod des Kindes geführt haben, aufarbeiten.

Die Ermittlungen dauern an.

