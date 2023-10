Saarbrücken (ots) - Nachdem am heutigen Freitagmorgen, 06.10.2023, gegen 04:50 Uhr ein Geldautomat in einer Bankfiliale in Fremersdorf durch eine Explosion zerstört wurde, setzt die Polizei auf die Mithilfe der Bevölkerung. Gegen 04:50 Uhr erhielt das Landespolizeipräsidium die Mitteilung, dass sich in der Volksbankfiliale in Fremersdorf eine Explosion ereignet ...

mehr