POL-UL: (BC) Laupheim - Polizei ahndet Verstöße

Am Donnerstag kontrollierte die Polizei den Verkehr in Laupheim.

Am Vormittag zwischen 10 und 12 Uhr hatte die Polizei Laupheim in der Biberacher Straße eine Kontrollstelle eingerichtet. Dabei stoppten sie sechs Fahrende, die mit Handy am Steuer unterwegs waren. Ein weiterer Verkehrsteilnehmer hatte den Sicherheitsgurt nicht angelegt. Die Beamten führten verkehrserzieherische Gespräche mit den Betroffenen und ahndeten die Verstöße. Alle zeigten sich einsichtig.

Wer als Fahrzeugführer ein Handy unerlaubt benutzt, muss mit einem Bußgeld in Höhe von 100 Euro und einem Punkt im Zentralregister rechnen. Die Polizei appelliert dringend an die Fahrer, das Telefon liegen zu lassen, auch wenn es klingelt. Bereits bei einer Geschwindigkeit von 50 km/h bedeutet eine Sekunde Ablenkung 14 Meter "Blindfahrt". Weitere Tipps gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.runtervomgas.de.

