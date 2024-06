Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Handydieb

Bernterode (Breitenworbis) (ots)

Ein unbekannter Täter nutzte in den Abendstunden vom Freitag die Gunst der Stunde auf dem Sportplatz am Brückenweg in Bernterode. Ein 12jähriges Mädchen ging mit weiteren Personen der Freizeitaktivität auf dem Sportplatz nach. Derweil begab sich ein unbekannter Täter zu ihren Habseligkeiten, welche am Spielfeldrand auf einer Bank gelagert wurden. Im weiteren Verlauf entwendete dieser ein schwarzfarbenes Mobiltelefon im Wert von ca. 750 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Eichsfeld zu melden, die in der Zeit von 18:00 - 19:15 Uhr verdächtige Personenbewegungen auf dem Sportplatz wahrgenommen haben.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell