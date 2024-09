Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Rohbau

Werl (ots)

Am gestrigen Tag kam es in der Straße "Hellweg" in Werl gegen 10:00 Uhr zu einem Einbruch in einem Rohbau.

Ein aufmerksamer Zeuge konnte eine Person beobachten, wie diese in den dortigen Rohbau gegangen ist. Dies ist ihm verdächtig vorgekommen.

Die sofort herbeigerufene Polizei konnte bei der Durchsuchung des Gebäudes einen 44-jährigen Werler feststellen. Dieser gab an, nach Arbeit zu suchen und sich bei den Arbeitern dort anbieten zu wollen.

Das Problem: Es waren keine Arbeiter da die gefragt werden konnten. Außerdem gab es Einbruchspuren an der Tür. Das von ihm mitgeführte Pedelec war am Vortag in der Melsterstraße in Werl geklaut worden. Und bei der Durchsuchung wurden noch Betäubungsmittel gefunden.

Ein Tag, der für den Werler nicht so gut angefangen hatte, endete nun noch mit einem Platzverweis und dem Hinweis dass ihm ein Strafverfahren wegen Einbruchs in das Gebäude, schweren Diebstahls des Pedelecs und des Besitzes von Betäubungsmitteln erwartet.

