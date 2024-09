Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Rüthen-Langenstraße-Heddinghausen

Rüthen (ots)

Am gestrigen Mittwoch kam es gegen 17:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Eickhoffer Straße, etwa 100 Meter vor dem Ortseingang Langenstraße. Eine 64-jährige Frau aus Rheda-Wiedenbrück befuhr zusammen mit einer Gruppe von Kradfahrern mit ihrem Motorrad der Marke Triumph die Eickhoffer Straße. In einer Linkskurve kam die 64-Jährige aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet auf den Grünstreifen und stürzte mit ihrer Maschine in den Graben. Die Kradfahrerin zog sich bei dem Sturz schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert.

