Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippetal-Lippborg- Verkehrsunfall

Lippetal (ots)

Am gestrigen Dienstagmorgen, kam es gegen 06:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Herzfelder Straße, etwa in Höhe der Hausnummer 36. Eine 56-jährige Frau aus Hamm befuhr mit ihrem VW die Herzfelder Straße in Richtung Lippborg und geriet mit ihrem Pkw auf die Gegenfahrbahn. Dort kam es zu einem Frontalzusammenstoß mit dem entgegenkommenden Ford eines 62-jährigen Fahrers aus Welver. Sowohl die 56-Jährige als auch der 62-Jährige wurden bei der Kollision verletzt und in umliegende Krankenhäuser transportiert. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Herzfelder Straße wurde für die Zeit der Unfallaufnahme komplett gesperrt. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell