Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Schwerpunkteinsatz

Werl (ots)

Am gestrigen Montag führten Beamtinnen und Beamte der Polizeiwache Werl in der Zeit von 10 bis 18 Uhr einen Schwerpunkteinsatz durch. Im Fokus des Einsatzes stand die Bekämpfung der Hauptunfallursachen im öffentlichen Straßenverkehr. In Werl wurden an verschiedenen Unfallschwerpunkten Geschwindigkeitsmessungen und Verkehrskontrollen durchgeführt. Im Ergebnis wurden 59 Verkehrsverstöße geahndet. Darüber hinaus wurden zahlreiche verkehrsdidaktische Gespräche geführt. Ziel der Polizei Soest ist nach wie vor, die Zahlen der schweren Verkehrsunfälle nachhaltig zu senken. Die Werler Anwohner nahmen insbesondere an den Kontrollstellen den Einsatz der Beamten als sehr positiv wahr. Auch zukünftig wird die Werler Polizei mit vollem Engagement derartige Schwerpunkteinsätze durchführen.

