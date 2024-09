POL-SO: VW Passat beschädigt

Rüthen (ots) - Am gestrigen Montagmorgen wurde die Polizei gegen 08:15 Uhr zu einem Café in der Marktstraße gerufen. Der Inhaber hatte in den Räumlichkeiten die Überreste einer Papiertüte gefunden, die zuvor von Unbekannten dort entzündet wurde. Auf einem der Tische befand sich ein Pflasterstein, der vermutlich von einem Baustellenschild, das sich gegenüber des Cafés befindet, stammte. Wie die Unbekannten in das Café gelangen konnten, ist derzeit Gegenstand der ...

mehr