Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippetal-Lippborg - Brand

Lippetal (ots)

Am gestrigen Montagmorgen gegen 6 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brandgeschehen in den Oskerweg gerufen. Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten in einem Waldstück Altholz und Grünabfälle in Brand. Die Feuerwehr konnte das Feuer zügig löschen. Lediglich der Stamm eines Baumes wurde beschädigt. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf.

