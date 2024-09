Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt-Overhagen - Akkus explodiert

Lippstadt (ots)

Am 14. September, gegen 20 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einfamilienhaus in der Straße Am Schloßpark gerufen. In einem Anbau explodierten offenbar die in einem Ladegerät befindlichen Werkzeugakkus. Durch die Wucht der Explosion wurde eine Tür des Anbaus herausgerissen, die Wände des Anbaus wurden ebenfalls beschädigt. Glücklicherweise wurden weder die Hausbewohner verletzt noch das Einfamilienhaus in Mitleidenschaft gezogen. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und rät zur Aufbewahrung: - Lagern Sie Akkus in einem kühlen, trockenen Raum, der vor der Sonne geschützt ist - Verwenden Sie nur Original-Zubehör und beachten Sie die Herstellerangaben zur Ladung und Lagerung der Akkus - Sollte das Gerät nicht mehr richtig laden oder erhitzen, könnte das Ladegerät defekt sei - Bewahren Sie Akkus/Akkuladegeräte wenn möglich in feuerfesten Behältern auf, kontaktieren Sie hierzu den Hersteller (dk)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell