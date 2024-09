Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Auseinandersetzung unter Schülern

Lippstadt (ots)

Am vergangenen Freitagmorgen kam es gegen 11:45 Uhr zu einer Auseinandersetzung unter vier Schülern. Ein Zeuge, der mit seinem Pkw in die Beringstraße einbog, beobachtete drei Schüler, die auf einen weiteren Jungen, der bereits am Boden lag, einschlugen, eintraten und diesen wüst beschimpften. Der Zeuge stieg sofort aus und forderte die Drei auf, von dem Jungen abzulassen. Der Aufforderung kam das Trio dann auch nach. Nach ersten Angaben aller Beteiligten sei man bereits in der Vergangenheit mehrfach aneinandergeraten und habe sich zuvor gegenseitig provoziert. Der 11-jährige Geschädigte aus Erwitte erlitt leichte Verletzungen. Die drei Jungen im Alter von 12, 13 und 14 Jahren, aus Bad Sassendorf, Soest und Geseke wurden den jeweils Erziehungsberechtigen übergeben. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige.

