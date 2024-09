Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bad Sassendorf (ots)

Am Freitag kam es gegen 17:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden, bei dem ein 27-Jähriger aus Bad Sassendorf mit seiner landwirtschaftlichen Zugmaschine von einer Hofeinfahrt auf die Brückenstraße in westliche Richtung abbiegen wollte. In diesem Zuge tastete sich der 27-Jährige aufgrund einer eingeschränkten Sicht, bedingt durch die dortige Bepflanzung, weiter an die Brückenstraße heran und übersah hierbei den von links kommenden 58-Jährigen Radfahrer aus Erwitte. Durch das Ausweichen des Radfahrers konnte eine Kollision verhindert werden, dennoch verlor der 58-Jährige daraufhin die Kontrolle über sein Fahrrad und kam zu Fall. Durch den Sturz wurde der Radfahrer leicht verletzt und mittels Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt.(nr)

