Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippetal-Herfeld- Fußgängerin verletzt - Fahrzeugführer gesucht

Lippetal (ots)

Am 7. September kam es gegen 11:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Lippborger Straße, etwa in Höhe der Hausnummer 8a. Eine 59-jährige Fußgängerin aus Lippetal beabsichtigte, die Lippborger Straße vom Parkplatz des dortigen Lebensmittelmarktes zu überqueren. Während sich die 59-Jährige etwa mittig der Straße befand, wurde sie von einem Pkw erfasst, der vom Parkplatz des Getränkemarktes auf die Lippborger Straße fuhr und in Richtung Diestedde abbog. Die Lippetalerin erlitt aufgrund des Zusammenstoßes Verletzungen am Fuß. Der Pkw - Fahrer hielt sofort an und erkundigte sich nach ihrem Gesundheitszustand. Außerdem bot er an, die Verletzte in ein Krankenhaus zu transportieren. Da die 59-Jährige dies ablehnte, setzte er seine Fahrt fort, ohne dass ein Personalienaustausch stattfinden konnte. Der Fahrer kann wie folgt beschrieben werden: - etwa 60 bis 70 Jahre alt - graue Haare - Vollbart - bekleidet mit einem roten T-Shirt. Er war mit einem grauen oder silberfarbenen SUV unterwegs. Der Fahrer wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941-91000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrzeug / Fahrzeugführer geben können, werden ebenfalls gebeten, sich unter der o.a. Rufnummer zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell