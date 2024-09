Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verkehrsunfallflucht unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Möhnesee-Echtrop (ots)

Am gestrigen Mittwoch kam es gegen 14:00 Uhr auf der Hermann-Kätelhön-Straße in Möhnesee-Echtrop zu einer Verkehrsunfallflucht bei der eine Person verletzt wurde.

Ein 37-jähriger Mann aus Möhnesee fuhr mit seinem BMW über die Herman-Kätelhön-Straße. Kurz vor der Kreuzung Diebesweg kam der 37-jährige nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte einen Baum und einen Leitpfosten, überschlug sich und kam auf dem angrenzenden Feld zum Stehen.

Eine aufmerksame Zeugin konnte den Unfallhergang zwar nicht beobachten, war aber kurz danach an der Unfallstelle. Da sich niemand mehr in dem Unfallfahrzeug befand, hat sie, gemeinsam mit zwei weiteren Zeugen, die Umgebung nach dem Fahrer abgesucht. Als sie niemanden gefunden haben, wurde die Polizei informiert.

Vor deren Eintreffen kam der Unfallfahrer mit einer weiteren Person zurück zum Unfallort. Als er vom Eintreffen der Polizei hörte, ist er wieder mit der Person weggefahren.

Weitere Ermittlungen führten zum Unfallfahrer, der nach Befragung angab von der Fahrbahn abgekommen zu sein und sich dann überschlagen zu haben.

Ob es wohl am Konsum von Amphetamin und Marihuana lag? Das jedenfalls wollte der Möhneseer am Vortag bzw. am gleichen Morgen konsumiert haben. Der positive Drogenvortest bestätigte das auch.

Für den 37-jährigen wurde aufgrund seiner Verletzungen ein Rettungswagen bestellt. Dieser brachte ihn zum nächstgelegenen Krankenhaus. Dort wurde ihm im Übrigen auch eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Zur Spurensicherung wurde auch das Fahrzeug des Beschuldigten sichergestellt.

