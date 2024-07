Bundespolizeiinspektion Flughafen Hannover

BPOL-H: Bundespolizei Flughafen Hannover: Mehrere Haftbefehle durch Bundespolizei vollstreckt

Hannover (ots)

Eine ereignisreiche Nacht hatte die Bundespolizei am Flughafen Hannover. Eine 26-jährige kam aus dem Urlaub zurück und stellte sich der Einreisekontrolle Ihres Fluges aus Antalya. Dabei stellten die Bundespolizisten einen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Bielefeld fest, dass die Frau aus einer Verurteilung wegen Betruges in zwei Fällen die 80 Tagessätze zu je 30 Euro nicht vollständig beglichen hatte. Es waren noch 73 Tagessätze offen, die nun als Hafttage im Raum standen. Da die Frau den von der Haft befreienden Betrag vor Ort nicht aufbringen konnte, telefonierte die 26-jährige in Ihrem Freundeskreis. Und tatsächlich, eine gute Freundin konnte den Betrag bei einer Landespolizeidienststelle in Berlin einzahlen, so dass die Haft in Hannover abgewendet werden konnte.

Auf der Kippe stand auch die Urlaubsreise einer 35-jährigen. Diese wollte nach Antalya fliegen, als die Beamten bei der Kontrolle feststellten, dass auch Sie aus einer Verurteilung wegen Betruges zu 40 Tagessätze zu je 15 Euro den gesamten Betrag nicht bezahlt hatte. Daraufhin ließ die Staatsanwaltschaft Hildesheim die Frau per Haftbefehl suchen. Um nun die Urlaubsreise nicht zu gefährden zahlte die 35-jährige den noch fehlenden Betrag, 25 Tagessätze bei den Beamten vor Ort ein. Auch eine offene Vermögensabschöpfung in Höhe von 1.443.57 Euro konnte festgestellt werden. Aus dieser Forderung konnten 250 Euro gepfändet werden, so dass insgesamt 625 Euro bei der Bundespolizei eingezahlt wurden. Den Flug in die Türkei erreichte die Frau auch noch.

Nach Istanbul wollte am frühen Morgen ein 25-jähriger fliegen. Doch die Staatsanwaltschaft Braunschweig ließ nach dem Mann mit Haftbefehl suchen. Er hatte eine Ordnungswidrigkeit nicht bezahlt, so dass drei Tage Erzwingungshaft zu verbüßen gewesen wären. Auch hier konnte der junge Mann den von der Haft befreienden Betrag in Höhe von 115 Euro bei der Bundespolizei am Flughafen Hannover bezahlen, so dass der Reise nach Istanbul nichts mehr im Wege stand.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flughafen Hannover, übermittelt durch news aktuell