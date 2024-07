Bundespolizeiinspektion Flughafen Hannover

BPOL-H: Bundespolizei Flughafen Hannover: Haftbefehl durch Bundespolizei vollstreckt

Hannover (ots)

Am Sonntagnachmittag wollte ein 69-jähriger nach Istanbul fliegen. Bei der Kontrolle seiner Personalien stellten die Beamten der Bundespolizei einen offenen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Hannover fest. Der Mann hatte aus einer Verurteilung wegen Zuwiderhandlungen gegen eine vollstreckbare, gerichtliche Maßnahme zum Schutz vor Gewalt und Nachstellung in drei Fällen, davon in einem Fall in Tateinheit mit Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte seine Strafe in Höhe von 120 Tagessätzen zu je 15 Euro nicht vollständig beglichen. Es waren noch 115 Tagessätze nicht bezahlt. Auf Grund dessen drohte dem 69-jährigen nun statt dem Flug in die Türkei ein Gefängnisaufenthalt in Deutschland. Den Gesamtbetrag von 1.725 Euro zahlte der Mann nunmehr bei der Bundespolizei vor Ort und konnte so seinen Flug noch antreten.

