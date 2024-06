Bundespolizeiinspektion Flughafen Hannover

BPOL-H: Bundespolizei Flughafen Hannover: Strafanzeige wegen Springmesser im Rucksack

Hannover (ots)

Am Sonntag wollte ein 62-Jähriger nach Mallorca in den Urlaub fliegen. Zu seinem Flug begab er sich in die Luftsicherheitskontrollstelle und legte seinen Rucksack in die Kontrollwanne. Beim Durchleuchten des Handgepäckstückes stellten die Luftsicherheitsassistenten fest, dass sich im Rucksack ein verdächtiger Gegenstand befand. Zur weiteren Kontrolle des Handgepäckstückes wurde daher die Bundespolizei hinzugezogen. Bei der Nachkontrolle fanden die Beamten im Rucksack ein Springmesser, welches ein verbotener Gegenstand gemäß dem Waffengesetz ist. Die Beamten stellten das Springmesser sicher und fertigten eine Strafanzeige. Mit dieser Strafanzeige im Gepäck trat der Mann dann seine Urlaubsreise an.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flughafen Hannover, übermittelt durch news aktuell