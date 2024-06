BPOL-H: Bundespolizei Flughafen Hannover: Strafe kann unmittelbar vollstreckt werden.

Hannover (ots) - Drei Haftbefehle konnten am Wochenende durch die Bundespolizei am Flughafen Hannover-Langenhagen vollstreckt werden. Ein 62-Jähriger wurde bei der Ausreisekontrolle seines Fluges nach Antalya festgestellt, er hatte sich der Ladung zur Erzwingungshaft nicht gestellt. So suchte ihn die Staatsanwaltschaft Hildesheim mit Haftbefehl. Da der Mann vor Ort ...

mehr