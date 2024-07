Bundespolizeiinspektion Flughafen Hannover

BPOL-H: Bundespolizei Flughafen Hannover: Mit 77 Straftaten in Haft

Hannover (ots)

In der vergangenen Nacht (10. Juli) wurde ein 54-jähriger am Flughafen Hannover zur grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle des Fluges nach Pristina vorstellig. Bei der Kontrolle seiner Personalien stellten die Beamten der Bundespolizei fest, dass gegen den Mann ein offener Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Halle (Saale) vorlag. Auf Grund eines Untersuchungshaftbefehls sollte der Mann festgenommen werden. Der Haftbefehl listete insgesamt 77 Straftaten auf, 66 Fälle zum Vorenthalten und der Veruntreuung von Arbeitsentgelt sowie 11 Fälle der Steuerhinterziehung. Auch die Schadenssumme war enorm, sie summierte sich auf Rund 810.000 Euro. Nach seiner Festnahme wurde der 54-jährige umgehend einem Haftrichter vorgeführt und danach in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

