POL-SO: - Dieb lässt Fahrrad zurück - Zeugen gesucht

Werl (ots) - Am gestrigen Montag führten Beamtinnen und Beamte der Polizeiwache Werl in der Zeit von 10 bis 18 Uhr einen Schwerpunkteinsatz durch. Im Fokus des Einsatzes stand die Bekämpfung der Hauptunfallursachen im öffentlichen Straßenverkehr. In Werl wurden an verschiedenen Unfallschwerpunkten Geschwindigkeitsmessungen und Verkehrskontrollen durchgeführt. Im Ergebnis wurden 59 Verkehrsverstöße geahndet. Darüber hinaus wurden zahlreiche verkehrsdidaktische ...

