POL-Bremerhaven: Bedroht und beleidigt - Polizei nimmt aggressiven Mann in Gewahrsam

Bremerhaven (ots) - Nach einem Feuer in einem Wohnhaus in Bremerhaven-Lehe in der Nacht von Sonntag auf Montag, 6. Mai, sucht die Polizei Bremerhaven Zeugen. Polizei und Feuerwehr wurden gegen 0.20 Uhr in die Körnerstraße zwischen Heinrich- und Adolfstraße alarmiert, da es in einem Mehrfamilienhaus eine starke Rauchentwicklung gab. Alle Bewohner hatten beim Eintreffen der Einsatzkräfte das Gebäude bereits unverletzt ...

