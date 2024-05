Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Feuer in Wohnhaus - Polizei sucht Zeugen

Bremerhaven (ots)

Nach einem Feuer in einem Wohnhaus in Bremerhaven-Lehe in der Nacht von Sonntag auf Montag, 6. Mai, sucht die Polizei Bremerhaven Zeugen.

Polizei und Feuerwehr wurden gegen 0.20 Uhr in die Körnerstraße zwischen Heinrich- und Adolfstraße alarmiert, da es in einem Mehrfamilienhaus eine starke Rauchentwicklung gab. Alle Bewohner hatten beim Eintreffen der Einsatzkräfte das Gebäude bereits unverletzt verlassen. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Die Brandursache wird zurzeit noch ermittelt.

In diesem Zusammenhang fragt die Polizei: Wer hat in der Nacht auffällige Beobachtungen in diesem Bereich gemacht? Hinweise nehmen die Ermittler unter Telefon 0471/953-4444 entgegen.

