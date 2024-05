Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Bremerhaven-Lehe: Polizei nimmt mutmaßlichen Trickdieb fest

Bremerhaven (ots)

Nachdem am gestrigen Montagnachmittag, 6. Mai, zwei Männer versucht hatten, sich unter einem Vorwand Zutritt zur Wohnung einer älteren Dame im Stadtteil Lehe zu verschaffen, konnte die Bremerhavener Polizei einen Tatverdächtigen festnehmen.

Ersten Erkenntnissen zufolge klingelte es gegen 14.30 Uhr an der Tür der am Brockmannweg wohnenden Seniorin. Draußen standen zwei Männer, die der Bewohnerin nun erklärten, sie seien Handwerker und müssten ihre Heizung kontrollieren. Dazu würden sie auch Zutritt zu ihrer Wohnung benötigen. Die Frau war sofort misstrauisch und reagierte goldrichtig: Ihr Vermieter hatte keinen entsprechenden Termin angekündigt, und so ließ sie die Männer nicht in ihre Wohnung. Auch als kurz darauf noch ihr Telefon klingelte und ihr dort eine Person mit weiblicher Stimme erklärte, es habe alles seine Richtigkeit und sie solle die angeblichen Handwerker in die Wohnung lassen, ließ sie sich nicht verunsichern: Sie blieb standhaft und informierte ihren Neffen. Dieser reagierte daraufhin ebenfalls vorbildlich und alarmierte sofort die Polizei. So konnten die Einsatzkräfte unmittelbar eine entsprechende Fahndung nach den Verdächtigen einleiten. Und tatsächlich: Nur wenig später entdeckte eine Streifenwagenbesatzung unweit des Tatorts eine auf die Täterbeschreibung passende Person.

Der 20-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Er muss sich nun wegen versuchten Diebstahls verantworten. Zudem wird geprüft, ob er an anderen ähnlich gelagerten Taten beteiligt war.

Immer wieder versuchen dreiste Täter unter einem Vorwand in Häuser und Wohnungen zu gelangen. Ihr Ziel: Das Erbeuten von Bargeld und Wertgegenständen. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang noch einmal:

- Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung! - Erkundigen Sie sich vor dem Öffnen der Tür, wer zu Ihnen will! Benutzen Sie dazu Fenster, Türspione, Gegensprechanlagen und öffnen Sie Ihre Tür nur mit vorgelegter Türsperre oder Kette! - Lassen Sie sich bei unangekündigten (Handwerker)-Besuchen Ausweispapiere zeigen und halten Sie telefonisch Rücksprache mit den jeweiligen Unternehmen. Jeder seriöse Handwerker oder Ableser hätte Verständnis dafür, wenn er zunächst warten müsste. - Lassen Sie sich auch bei angeblichen Notfällen, zum Beispiel einem Rohrbruch, nicht drängen. Fragen Sie im Zweifel bei den Stadtwerken, beim Gebäudemanagement oder bei Nachbarn telefonisch nach. - Bitten Sie die fremde Person zu einem späteren Zeitpunkt wiederzukommen, wenn Vertrauenspersonen (Nachbar, Angehörige etc.) anwesend sind! - Zeigen Sie fremden Personen keine persönlichen Unterlagen oder Wertgegenstände; verwahren Sie diese idealerweise sicher in einem Safe oder Bankschließfach! - Wehren Sie sich gegen zudringliche Besucher notfalls auch energisch: Sprechen Sie laut mit ihnen oder rufen Sie um Hilfe. - Informieren Sie sofort die Polizei, wenn Ihnen eine Kontaktaufnahme verdächtig vorkommt: Notrufnummer 110.

Weitere Tipps unter www.polizei-beratung.de

