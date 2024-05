Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Zwei 47 und 55 Jahre alte Männer überführen Parzelleneinbrecher

Bremerhaven (ots)

Das engagierte Handeln zweier 47 und 55 Jahre alter Männer brachte am vergangenen Freitag, 3. Mai, die Polizei in Bremerhaven-Lehe auf die Spur eines Parzelleneinbrechers. Der mutmaßliche Täter konnte identifiziert werden. Er steht im Verdacht für gleich sieben Parzelleneinbrüche verantwortlich zu sein.

Aufgrund mehrerer Parzelleneinbrüche wurden Einsatzkräfte der Polizei am Freitagabend gegen 18.45 Uhr zum Kleingartengebiet an der Van-Heukelum-Straße gerufen. Dort angekommen, wurden sie unter anderem von zwei Zeugen erwartet. Ersten Erkenntnissen zufolge hatten sie einen Mann dabei beobachtet, wie dieser offenbar von verschiedenen Parzellengrundstücken Gegenstände und Tüten zusammentrug. Darunter Kochutensilien, Geschirr, eine Kaffeemaschine sowie Schuhe. Die beiden Männer schöpften Verdacht und sprachen die Person an. Diese flüchtete daraufhin zunächst zu Fuß. Den Zeugen gelang es aber, den mutmaßlichen Einbrecher einzuholen, kurz zu stoppen und ein Foto von ihm zu machen. Schlussendlich flüchtete der Täter dann mit einem Fahrrad aus dem Kleingartengebiet. Das Foto gab den Polizisten aber den entscheidenden Hinweis auf den Täter: Er konnte noch am selben Abend eindeutig identifiziert und im Stadtgebiet angetroffen werden. Der 25-Jährige muss sich nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls in sieben Fällen verantworten.

