POL-Bremerhaven: Trickdiebe geben sich als Servicetechniker aus - Geld und Schmuck erbeutet - Polizei warnt vor Methode

Bremerhaven (ots) - Unbekannte Täter haben am gestrigen Donnerstag, 2. Mai, in Bremerhaven-Lehe gewaltsam einen Akku aus einem abgestellten E-Bike gebrochen. Die Polizei sucht Zeugen. Ereignet hat sich die Tat vor einem Wohnhaus an der Straße Am Twischkamp. Hier hatte die Eigentümerin ihr Elektrofahrrad am Donnerstagmorgen gegen 9 Uhr abgestellt. Als die Frau gegen ...

