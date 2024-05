Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Akku eines E-Bikes gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Bremerhaven (ots)

Unbekannte Täter haben am gestrigen Donnerstag, 2. Mai, in Bremerhaven-Lehe gewaltsam einen Akku aus einem abgestellten E-Bike gebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Ereignet hat sich die Tat vor einem Wohnhaus an der Straße Am Twischkamp. Hier hatte die Eigentümerin ihr Elektrofahrrad am Donnerstagmorgen gegen 9 Uhr abgestellt. Als die Frau gegen 12 Uhr zu ihrem Rad zurückkehrte, musste sie den Diebstahl des mehrere hundert Euro teuren Akkus feststellen.

Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls in besonders schwerem Fall und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zum Geschehen geben können, sich unter der Rufnummer 0471/953-3221 zu melden.

