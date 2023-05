Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Zwei Leichtverletzte und 13.000 Euro Schaden bei Unfall

Recklinghausen (ots)

An der Kreuzung Römerstraße/Drususstraße/Auf der Heide sind am Dienstagnachmittag zwei Autos zusammengestoßen. Ein 58-jähriger Mann aus Haltern am See und eine 26-jährige Frau aus Datteln wurden dabei leicht verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 58-Jährige gegen 15.25 Uhr auf der Römerstraße in absteigender Richtung unterwegs. An der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß mit der 26-Jährigen, die von links aus der Straße Auf der Heide kam. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 13.000 Euro geschätzt. Sowohl die Frau als auch der Mann wurden mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

