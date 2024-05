POL-Bremerhaven: Mit der Polizei Bremerhaven auf dem Weg zur Fachhochschulreife - Neuer Kooperationsvertrag macht es möglich

Polizei Bremerhaven

Die Bremerhavener Polizei ist am heutigen Donnerstag, 2. Mai, eine Kooperation mit den Berufsbildenden Schulen (BBS) Cuxhaven eingegangen. Ziel ist es, den Schülerinnen und Schülern der BBS über ein Langzeitpraktikum bei der Polizei Bremerhaven zur Fachhochschulreife zu verhelfen. Der Direktor der Ortspolizeibehörde, Volker Ortgies, und der Leiter der BBS, Carsten Hoppe, unterzeichneten in Cuxhaven eine entsprechende Vereinbarung. Die Schülerinnen und Schüler mit der Fachrichtung Wirtschaft und Verwaltung der BBS können sich damit ab sofort für einen entsprechenden Praktikumsplatz bei der Polizei bewerben. Haben sie die Zusage in der Tasche, kann der für die Erlangung der Fachhochschulreife erforderliche praktische Teil bei der Bremerhavener Polizei absolviert werden. Der Praktikumszeitraum erstreckt sich für die Teilnehmenden des Kooperationsprojektes über jeweils ein Schuljahr. Dabei werden sie in unterschiedlichen Abteilungen eingesetzt, können Sportangebote und Ausbildungsinhalte der Beamtinnen und Beamten nutzen und sich Einblicke in das Auswahlverfahren für die künftigen Polizeistudierenden verschaffen. So haben sie die Chance, das Arbeiten bei der Polizei in Bremerhaven umfassend kennenzulernen, um so festzustellen, ob ein Polizeistudium eine Möglichkeit für die eigene berufliche Entwicklung ist. Denn mit der Fachhochschulreife steht den Teilnehmenden die Möglichkeit offen, sich für ein Studium bei der Hochschule für Öffentliche Verwaltung im Land Bremen zu bewerben und so ihre Karriere bei der Polizei Bremerhaven zu starten. Volker Ortgies, Direktor der Ortspolizeibehörde Bremerhaven, freut sich über die Kooperation. "Wir gehen fest davon aus, dass das der Beginn einer guten Zusammenarbeit ist.", sagte Volker Ortgies heute in Cuxhaven. Starten wird das Projekt noch in diesem Sommer mit dem ersten Praktikumsumlauf. Zusätzlich zur Kooperation mit den BBS Cuxhaven plant die Ortspolizeibehörde auch mit den Kaufmännischen Lehranstalten Bremerhaven ein entsprechendes Praktikumsprojekt. Hierzu wird es noch eine gesonderte Pressemitteilung geben.

