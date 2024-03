Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde-Stromberg. Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Warendorf (ots)

Ein 39-jähriger Ahlener fuhr am Montag, 25.03.2024, gegen 15.55 Uhr, auf der Tollstraße in Oelde-Stromberg. An der Kreuzung Tollstraße / Wadersloher Straße (K14) / Cöllentrup (K55) beabsichtigte er, die Wadersloher Straße geradeaus in Richtung der K55 zu überqueren.

Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem PKW eines 56 Jahre alten Oelders, der die Wadersloher Straße aus Richtung Wadersloh in Richtung Stromberg befuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der PKW des Oelders in den Straßengraben geschleudert. Rettungskräfte befreiten den schwer verletzten Fahrer aus dem PKW und brachten ihn in ein Krankenhaus, ein angeforderter Rettungshubschrauber kam nicht mehr zum Einsatz. Der 39-jährige Ahlener verletzte sich leicht, Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

Der Bereich der Unfallstelle war für etwa zweieinhalb Stunden komplett gesperrt. Angaben zur Schadenshöhe sind zurzeit nicht möglich.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell