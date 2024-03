Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Haftbefehl unter Auflagen außer Vollzug gesetzt

Warendorf (ots)

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Münster erließ ein Amtsrichter gegen einen Tatverdächtigen einen Haftbefehl, der außer Vollzug gesetzt wurde.

Der 33-Jährige steht im Verdacht, gemeinsam mit weiteren Mittätern am Samstagnachmittag (23.3.2024) Waren in einem Geschäft auf der Oststraße in Ahlen gestohlen zu haben. Eine Mitarbeiterin der Drogeriefiliale hatten die Polizei informiert, nachdem die Verdächtigen das Ladenlokal ein zweites Mal betraten und zwischenzeitlich große Mengen an Gegenständen entwendet worden waren. Als die Polizisten das Geschäft betraten, flüchteten die Unbekannten. Anhand von Videoaufnahmen ließ sich der Bandendiebstahl nachvollziehen.

Während der Fahndung nach der möglichen Diebesbande, stellten die Polizisten einen der Verdächtigen an einem Auto auf dem Holzweg fest. Dieser lud einen Kinderwagen in einen Pkw, in dem sich mehrere Müllsäcke befanden. In diesen Säcken befand sich offensichtliches Diebesgut im Wert von mehreren tausend Euro. Zum einen aus dem Drogeriemarkt und zum anderen aus einer Textilfiliale. Das Diebesgut sowie das Auto wurden sichergestellt. Die Einsatzkräfte nahmen den 33-Jährigen aus Berlin vorläufig fest. Ein weiterer Tatverdächtiger konnte identifiziert werden, es handelt sich um einen 20-Jährigen.

