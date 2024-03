Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg-Füchtorf. Schwerer Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 475

Warendorf (ots)

Am Montag, 25.3.2024 ereignete sich gegen 13.30 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der B 475 in Füchtorf mit zwei verletzten Personen. Ein 47-jähriger Versmolder befuhr mit seinem Pkw die Bundesstraße aus Richtung Glandorf kommend in Richtung Sassenberg. Aus ungeklärter Ursache kam der Fahrer einige hundert Meter vor dem Abzweig zur Ravensberger Straße mit dem Auto nach links von der Fahrbahn ab, fuhr durch den Grünstreifen und prallte gegen einen Brückenpfeiler. In dem Pkw befand sich eine 46-jährige, die von Kräften der Feuerwehr aus dem Fahrzeug gerettet wurde. Rettungskräfte brachten den lebensgefährlich verletzten Mann und die schwer verletzte Versmolderin in Krankenhäuser. Ein angeforderter Rettungshubschrauber war vor Ort, kam jedoch nicht zum Einsatz. Für die Verkehrsunfallaufnahme wurde ein Verkehrsunfallaufnahmeteam angefordert. Die Bundesstraße ist bis etwa 17.00 Uhr im Bereich der Unfallstelle gesperrt, der Verkehr wird abgeleitet. An dem Auto entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden.

