POL-WAF: Wadersloh. Roten Pkw und Fahrer nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Warendorf (ots)

Gesucht wird der Fahrer eines roten Pkws, der am Freitag, 22.3.2024, zwischen 11.00 Uhr und 15.45 Uhr an einem Verkehrsunfall auf dem Kirchplatz in Wadersloh beteiligt war. Der Flüchtige beschädigte die linke mittlere Seites eines weißen Toyotas. Bei dem gesuchten Auto könnte es sich um einen Hyundai handeln. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

