Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Kupferdiebe machen in leerstehender Wohnung Beute

Bremerhaven (ots)

Auf Kupferrohre abgesehen hatten es unbekannte Täter zwischen dem 3. und 7. Mai in Bremerhaven-Lehe. Vermutlich über den Hinterhof gelangten sie in ein Mehrfamilienhaus an der Meidestraße. Dort brachen sie auf noch unbekannte Art die Tür einer leerstehenden Wohnung auf. In den Wohnräumen montierten sie alle vorhandenen Kupferrohre ab. Mit den Buntmetallteilen im Wert von mehreren Tausend Euro verließen sie dann den Tatort und entkamen unerkannt. Die Polizei (0471/953-3221) nimmt Hinweise entgegen: Wer im betreffenden Zeitraum zwischen vergangenem Freitag und dem gestrigen Dienstag auffällige Beobachtungen an der Meidestraße zwischen Moltkestraße und Goethestraße gemacht hat, wird gebeten, sich zu melden.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell