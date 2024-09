POL-SO: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Lippstadt (ots) - Seit dem heutigen Mittag, gegen 12:30 Uhr, wird der 66-jährige Manfred B. vermisst. Der 66-Jährige wurde zuletzt im Dreifaltigkeitshospital in der Klosterstraße in Lippstadt gesehen, in dem er sich erst am gestrigen Tag einer Operation unterzogen hat. Aufgrund des Eingriffs und der noch im Körper befindlichen Drainagen besteht daher die Gefahr innerer Blutungen oder einer Verblutung bei ...

