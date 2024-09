Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Öffentlichkeitsfahndung - Vermisste Person

Lippstadt (ots)

Seit dem heutigen Mittag, gegen 12:30 Uhr, wird der 66-jährige Manfred B. vermisst. Der 66-Jährige wurde zuletzt im Dreifaltigkeitshospital in der Klosterstraße in Lippstadt gesehen, in dem er sich erst am gestrigen Tag einer Operation unterzogen hat. Aufgrund des Eingriffs und der noch im Körper befindlichen Drainagen besteht daher die Gefahr innerer Blutungen oder einer Verblutung bei unsachgemäßer Entfernung der Drainagen. Es besteht akute Lebensgefahr!

Der Vermisste kann wie folgt beschrieben werden: - 66 Jahre alt - Ca. 1,75 Meter groß - Ca. 70 kg schwer - Bekleidet mit zwei gelben T-Shirts und einem lila Nachthemd

Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um Unterstützung bei der Suche nach Manfred B. Wer Angaben zum Aufenthaltsort des Vermissten machen kann, wählt bitte umgehend die Notrufnummer 110.

