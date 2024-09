Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Seniorin um Geld betrogen - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei Gelsenkirchen sucht nach Zeugen sowie weiteren Hinweise, nachdem eine Gelsenkirchenerin am Samstag, 14. September 2024, um Bargeld in dreistelliger Höhe betrogen wurde. Die 92-Jährige wurde gegen 12.20 Uhr an ihrer Wohnanschrift in der Urbanusstraße angesprochen. Der Unbekannte gab vor, Lieferant für eine ansässige Kirchengemeinde zu sein und bat die Seniorin in Vorkasse zu gehen, damit er die Ware liefern könne. Der ursprüngliche Empfänger des Pakets würde sich verspäten. Die Gelsenkirchenerin gab dem Tatverdächtigen Bargeld. Danach ging der Unbekannte davon, ohne die Ware zu liefern.

Der Betrüger war etwa 40 bis 45 Jahre alt, circa 1,75 Meter groß und von schlanker Statur. Er sprach akzentfrei Deutsch.

Hinweise von Zeugen bitte telefonisch an das zuständige Kommissariat unter der Rufnummer 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter der Rufnummer 0209 365 8240.

Die Polizei Gelsenkirchen rät, bei unbekannten Personen grundsätzlich misstrauisch zu sein. Lassen Sie sich immer die Identität von allen Unbekannten bestätigen und geben Sie Unbekannten kein Bargeld. Klären Sie Eltern, Großeltern, Nachbarn und Bekannte über diese Betrugsmaschen auf, um den Tätern keine Chance zu geben! Erstatten Sie immer Anzeige und alarmieren Sie im Zweifelsfall die Polizei!

