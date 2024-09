POL-GE: Körperverletzung in Ückendorf - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots) - Am Sonntag, 15.09.2024 gegen 06:34 Uhr entblößte sich ein bisher unbekannter männlicher Täter vor dem Schaufenster des Cafe Gatenbröcker auf der Cranger Straße 280 und manipulierte an seinem Geschlechtsteil. Als er durch Zeugen bemerkt wurde flüchtete er fußläufig in Richtung Frankampstraße. Beschreibung: - ca. 30 Jahre als, ca. 160 cm groß, deutscher Phänotyp, Brille, Dreitagebart, ...

